IF IT’S TUESDAY IN AMERICA, WE VOTE!
Tonight we have primaries in Georgia, Alabama, Arkansas, and Minnesota with bonus runoff elections in Texas. Poll closing times are below:
Polls close tonight (EST):
7p – Georgia
7p and 8p – Alabama
8:30p – Arkansas
8p and 9p – Texas
9 p.m. – Minnesota (per @ethanbencohen)
— Manu Raju (@mkraju) May 24, 2022
Election results from our partner at Decision Desk HQ.
GEORGIA
Georgia Governor Republican Primary:
Georgia US Senate Democratic Primary:
Georgia Governor Democratic Primary:
Georgia US House Democratic Primary:
Georgia US Senate Republican Primary:
Georgia US House Republican Primary:
ALABAMA
Alabama US Senate Democratic Primary:
Alabama US House Democratic Primary:
Alabama US Senate Republican Primary:
Alabama US House Republican Primary:
Alabama Governor Democratic Primary:
Alabama Governor Republican Primary:
TEXAS
Texas US House Democratic Primary Runoff:
Texas US House Republican Primary Runoff:
MINNESOTA
Minnesota US House Special Democratic Primary 1:
Minnesota US House Special Republican Primary 1:
ARKANSAS
Arkansas US Senate Democratic Primary:
Arkansas US House Democratic Primary:
Arkansas US Senate Republican Primary:
Arkansas US House Republican Primary:
Arkansas Governor Democratic Primary:
Arkansas Governor Republican Primary:
***