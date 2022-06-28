More voting!
Tonight we have primaries in New York, Oklahoma, Utah, Colorado, and Illinois along with a special election for Nebraska’s first congressional district and runoffs in Mississippi and South Carolina.
Results from our partner at Decision Desk HQ.
New York Governor Democratic Primary:
New York Governor Republican Primary:
Oklahoma US Senate Democratic Primary:
Oklahoma US Senate Republican Primary:
Oklahoma US House Republican Primary:
Oklahoma Governor Democratic Primary:
Oklahoma Governor Republican Primary:
Oklahoma US Senate Special Republican Primary:
Utah US Senate Republican Primary:
Utah US House Republican Primary:
Colorado US Senate Democratic Primary:
Colorado US Senate Republican Primary:
Colorado US House Democratic Primary:
Colorado US House Republican Primary:
Colorado Governor Democratic Primary:
Colorado Governor Republican Primary:
Illinois US Senate Democratic Primary:
Illinois US Senate Republican Primary:
Illinois US House Democratic Primary:
Illinois US House Republican Primary:
Illinois Governor Democratic Primary:
Illinois Governor Republican Primary:
And here are the results for the runoffs in Mississippi and South Carolina and the special election in the NE-01:
Mississippi US House Republican Primary Runoff:
South Carolina US Senate Democratic Primary Runoff:
Nebraska US House 1 Special:
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