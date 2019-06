As Twitchy reported earlier,Β Third Way managed to anger Rep. Alexandria Ocasio-Cortez with a detailed analysis of how free college for all is actually regressive, leaving lower- and middle-income workers paying for the well-off to attend college, while blanket loan forgiveness could actually increase inequality.

Rather than address the analysis, Ocasio-Cortez told Third Way to “just admit you’re a Wall Street advocacy group and move on.” How’s that for some clap-back?

Would Ocasio-Cortez’ “sister” in Congress argue for student loan forgiveness with similar research? Statistics? Emoji? Yeah, that last one.

She makes a compelling case for a member of Congress.

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½NOπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½ — Brian Β―_(ツ)_/Β― DaPirate (@BDapirate) June 25, 2019

πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

πŸ‘πŸ‘WHOπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

πŸ‘πŸ‘πŸ‘PAYSπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘FORπŸ‘πŸ‘πŸ‘

πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘IT?πŸ‘πŸ‘πŸ‘

πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘ — Chris Menard πŸ‡ΊπŸ‡Έβ­β­β­ (@mfd5569) June 25, 2019

StudentπŸ‘debtπŸ‘isπŸ‘aπŸ‘choice — the dark patriot (@casiichandler) June 25, 2019

πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»yourπŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»income redistribution πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»marxistπŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»πŸ–•πŸ»thief — wadmorld (@notaleftist_) June 25, 2019

πŸ‘πŸ» Pandering πŸ‘πŸ» for πŸ‘πŸ» votes πŸ‘πŸ» — Laurie (@laurienappo) June 25, 2019

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½STOPπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½PANDERINGπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½WITHπŸ‘πŸ½MYπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½MONEYπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½ — Just Passing Go (@wyndcrew) June 25, 2019

πŸ‘πŸ»drop tuition costsπŸ‘πŸ»drop tuition costsπŸ‘πŸ»drop tuition costsπŸ‘πŸ»fire biased professors πŸ‘πŸ»fire biased professorsπŸ‘πŸ»grow tf upπŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ» — RebekahLeigh (@RebekahLeigh79) June 25, 2019

πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘LOUD NOISES INTENDED TO ATTRACT NAIVE, POTENTIAL VOTERSπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘ — Kingslayer (@EnglishAgorist) June 24, 2019

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½PAYπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½YOURπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½DEBTSπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½FOLLOWπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½IMMIGRATIONπŸ‘πŸ½LAWSπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½BEπŸ‘πŸ½AπŸ‘πŸ½RESPONSIBLEπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½

πŸ‘πŸ½ADULTπŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½πŸ‘πŸ½ — Todd Scribner (@tscribner) June 25, 2019

Taxation πŸ‘πŸΌ is πŸ‘πŸΌ theft πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ — crystal kirby (@crystallegit) June 25, 2019

Cancel housing debt. Cancel vehicle payments. Cancel bar tabs. Cancel Netflix subscription fees. — Being Libertarian (@beinlibertarian) June 24, 2019

Orrrrr be a responsible human and pay it off πŸ€·β€β™‚οΈ — Chris Reid (@chrisr3id) June 24, 2019

Learn financial responsibility — Paleo, Libertarian (@bolderthanu) June 24, 2019

Moochers of the world, unite! — Will Collier (@willcollier) June 24, 2019

As long as everyone’s clapping …

πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘InvestigateπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘Ilhan OmarπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘

For πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘ImmigrationπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘andπŸ‘πŸ‘Tax FraudπŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘β€πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘ — πŸ‡ΊπŸ‡ΈAmerica First Stacy (@Discoveringme40) June 24, 2019

πŸ‘ CANCEL πŸ‘ MARRIAGE πŸ‘ FRAUD πŸ‘ — Razor (@hale_razor) June 25, 2019

πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»cancelπŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»yourπŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»twitterπŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»accountπŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ» — Dorian M. Starkey (@DorianMStarkey) June 25, 2019

